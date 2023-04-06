Стая лебедей вернулась в «Лопатинский сад» Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

После зимних каникул стая лебедей снова появилась на водоёме центрального парка культуры и отдыха «Лопатинский сад». Птицы хорошо перенесли зимовку и вернулись в свою естественную среду обитания.

Смолянам напоминают, что кормить лебедей хлебобулочными изделиями категорически запрещено, так как это вредит здоровью птиц. Как отмечают в пресс-службе городской администрации, в их ежедневный рацион входят все необходимые сбалансированные корм и витамины, а условия приближены к естественным.

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