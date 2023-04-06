Автомобиль Peugeot перевернулся на Витебском шоссе в Смоленске. Фото: «Автоподмога_67».

Утром 6 апреля в Смоленске на Витебском шоссе произошло серьезное ДТП с участием Peugeot. Об этом сообщили очевидцы аварии.

Судя по кадрам с места аварии, иномарка перевернулась на крышу возле дома №48 в направлении улицы Лавочкина. Движение в сторону выезда из облцентра было серьезно затруднено, собралась пробка.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что водитель Peugeot не справился с управлением, в результате чего и произошло опрокидывание. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

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