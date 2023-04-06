Погрузка удобрений на железной дороге в Смоленской области выросла на 2,2% в январе-марте. Фото: службы корпоративных коммуникаций МЖД.

В январе – марте 2023 года погрузка химических и минеральных удобрений на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 500 тыс. тонн, что на 2,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Отправка осуществляется со станций Азотная и Новосмоленская в адрес предприятий агропромышленного комплекса внутри страны.

За 3 месяца текущего года рост погрузки произошел и по ряду других номенклатур грузов:

лесные грузы – 39,1 тыс. тонн (+27,8% к январю-марту 2022 года);

черные металлы – 27,1 тыс. тонн (+10%);

промышленное сырье и формовочные материалы – 15 тыс. тонн (+10,5%);

метизы – 2,9 тыс. тонн (+24,7%).