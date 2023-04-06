В Смоленской области на переработку передали более 250 тонн вторичных ресурсов. Фото: регоператор ТКО.

В течение марта с крупнейшего полигона Смоленской области организациями, специализирующимися на переработке отходов, вывозились различные виды полезных фракций, среди которых: пластиковые бутылки, лом черного металла и алюминиевые банки, макулатура.

Самым отбираемым видом вторсырья стало стекло, за счет своего изначального веса. Его передано более 140 тонн.

Регоператор отмечает, что основной объем вторичных ресурсов отбирается на мусоросортировочном комплексе в процессе обработки всех поступающих на полигон отходов. В то же время значительное количество вторсырья доставляется уже отсортированным смолянами, осуществляющими раздельное накопление отходов в специальных контейнерах.

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