В Смоленске приступили к уборке парков и скверов после зимы. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске продолжается ежедневная весенняя уборка. Обязательной частью работы коммунальных служб в этот период становится уборка песка, оставшегося после зимы в парках и скверах. Особое внимание уделяется приведению в порядок воинских захоронений и знаковых общественных территорий.

Фото: пресс-служба администрации города.

Сегодня работники «Зеленстроя» ведут уборку сквера Памяти Героев и парка 1100-летия Смоленска. Зелёные зоны очищают от прошлогодней листвы. Собранный мусор грузится в технику и вывозится в отведенные места.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске 8 апреля проведут субботник возле крепостной стены. Принять участие могут все желающие.