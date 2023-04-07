Под Смоленском почтили память Влада Бахова. Фото: сообщество «Влад Бахов» ВКонтакте.

Память пропавшего без вести Владислава Бахова и позже, четыре года назад, найденного мёртвым, почтили в Смоленской области.

Родные и близкие парня, а также неравнодушные смоляне принесли цветы к беседке в Демидовском районе – месту, где исчез Влад.

– Четыре года, как твоя жизнь оборвалась. Но в мыслях, сердце ты всегда с нами. Помним, любим… – написал автор поста в социальной сети.

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