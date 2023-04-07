Василий Анохин поручил отремонтировать общежитие смоленского лицея Кирилла и Мефодия. Фото: пресс-служба администрации области.

Врио губернатора Василий Анохин посетил лицей Кирилла и Мефодия. В ходе визита глава региона обратил внимание на состояние общежития учебного заведения и поручил провести его ремонт, привести в порядок крышу и фасад столовой.

На своей странице в социальной сети Василий Анохин отметил, что лицей входит в ТОП-20 школ Центральной России. Здесь же результативно работает региональный Центр для одаренных детей «Смоленский Олимп».

Лицеисты стабильно побеждают на федеральных олимпиадах и конкурсах, успешно поступают в лучшие вузы страны. Многие из них рассматривают и смоленские высшие учебные заведения – по степени популярности лидируют медуниверситет и энергоинститут.

Ранее «КП» писала, что врио губернатора Смоленской области взял на контроль ситуацию с паводками в регионе. Глава региона собирается лично посетить один из подобных участков и проверить работу чиновников.