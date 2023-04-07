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НовостиОбщество7 апреля 2023 7:52

Марина Юганова возглавит управление ЖКХ Смоленска

Она приступает к обязанностям с сегодняшнего дня
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Марина Юганова возглавит управление ЖКХ Смоленска. Фото: администрация города.

Марина Юганова возглавит управление ЖКХ Смоленска. Фото: администрация города.

7 апреля к исполнению обязанностей начальника управления ЖКХ приступает Марина Юганова. Ранее она занимала пост заместителя начальника управления, а также начальника отдела коммунального хозяйства и энергетики.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в четверг, 6 апреля, был последний рабочий день Виталия Ермакова. Он уволился по собственному желанию.

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