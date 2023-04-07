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НовостиОбщество7 апреля 2023 8:27

Движение автотранспорта через переезд возле станции Струково в Смоленской области будет ограничено 10 апреля

Источник:kp.ru
Движение автотранспорта через переезд возле станции Струково в Смоленской области будет ограничено 10 апреля. Фото службы корпоративных коммуникаций МЖД.

Движение автотранспорта через переезд возле станции Струково в Смоленской области будет ограничено 10 апреля. Фото службы корпоративных коммуникаций МЖД.

10 апреля на переезде возле станции Струково в Дорогобужском районе Смоленской области железнодорожники проведут ремонтные работы, необходимые для обеспечения безопасности движения.

Обращаем внимание, что в период с 10:00 до 18:00 движение автотранспорта на переезде будет осуществляться по одной полосе.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.