Движение автотранспорта через переезд возле станции Струково в Смоленской области будет ограничено 10 апреля. Фото службы корпоративных коммуникаций МЖД.

10 апреля на переезде возле станции Струково в Дорогобужском районе Смоленской области железнодорожники проведут ремонтные работы, необходимые для обеспечения безопасности движения.

Обращаем внимание, что в период с 10:00 до 18:00 движение автотранспорта на переезде будет осуществляться по одной полосе.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.