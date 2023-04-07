Голосование за единый стиль автобусов стартовало в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске началось голосование за единый стиль автобусов, который выберут сами смоляне и экспертное жюри. Всего на конкурс поступило более 20 работ. По информации пресс-службы администрации города, проголосовать можно до 12 апреля по ссылке.

Фото: пресс-служба администрации города.

Разработка единого узнаваемого стиля автобусов – часть предстоящей транспортной реформы, основной целью которой является качественное обновление подвижного состава и оптимизация маршрутной сети.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске приступили к уборке парков и скверов после зимы. Особое внимание уделяется приведению в порядок воинских захоронений и знаковых общественных территорий.