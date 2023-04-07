Объявлены победители премии «Золотое приложение 2022».

Ежегодный конкурс лучших мобильных приложений Рунета «Золотое приложение 2022» проходит в шестой раз. В конце марта были подведены итоги голосования экспертного жюри конкурса. Среди победителей были такие приложения, как Мой Tele2, Мобильное приложение театра МХАТ Горького, INVITRO, Госуслуги Культура.

ВТБ Мои Инвестиции получило специальную награду «Золотое приложение 2022» премии Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в номинации «Инвестиции и коммерция».

Эта инвестиционная платформа с момента запуска летом 2018 года пятый раз номинируется на премию и получает высокую оценку жюри. Ранее было признано «Лучшим брокерским онлайн-сервисом» в рамках конкурса «Элита фондового рынка 2022», который проводит Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Ежедневно в приложении проводится около 300 тысяч сделок.

Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ, отметил: «Розничные инвесторы играют все большую роль на российском финансовом рынке, и мы считаем, что инвестировать должно быть просто и удобно. Мы постоянно работаем над улучшением функционала брокерского приложения и предлагаем нашим клиентам доступ к широкому спектру финансовых инструментов, которые позволят им диверсифицировать вложения и выбрать наиболее удобную и эффективную стратегию инвестирования».