Под Смоленском возбудили уголовное дело в отношении замглавы Сафоновского района. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В отношении заместителя главы Сафоновского района возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Поводом для возбуждения дела послужило затопление подвалов ряда жилых домов, офисов и образовательных учреждений.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, затопления произошли из-за ненадлежащей эксплуатации канализации, которая привела к аварии на теплосетях.

Помимо уголовного дела в отношении главы муниципального образования, суд признал иск к администрации района и обязал её незамедлительно решить проблему. Также в адрес образовательных учреждений внесли два представления за несвоевременное уведомление Роспотребнадзора об ухудшении санэпидобстановки.

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