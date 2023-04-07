В Смоленске объявили штормовое предупреждение из-за половодья. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске объявили штормовое предупреждение из-за предстоящего разлива Днепра. Как сообщают специалисты Смоленского ЦГМС, в период с 7 по 11 апреля на реке ожидается достижение отметки «Высокое половодье» (700 см). Если это произойдет, то речные поймы и расположенные в них некапитальные сооружения и участки дорог окажутся затопленными.

По состоянию на 8 часов утра 7 апреля уровень воды составлял 672 см, за сутки он повысился на 10 см.

Главное управление МЧС по Смоленской области напоминает о том, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам – 101, 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

Ранее «КП» писала, что проживающие в зоне паводка смоленские пенсионеры получат соцвыплаты. Региональное отделение СФР в более сжатые сроки подготавливает документы на доставку пенсий.