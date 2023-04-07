Масштабный общегородской субботник прошёл в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске прошёл первый масштабный общегородской субботник в рамках экологического месячника. Напомним, теперь единые санитарные дни по наведению чистоты и порядка запланированы на 14, 21, 28 апреля.

В пресс-службе городской администрации отмечают, что уборка мусора ведется во всех районах. После зимы в порядок приводятся общественные территории, места отдыха смолян, зелёные зоны и тротуары. В субботниках принимают участие представители администрации города, трудовые коллективы организаций, студенты, горожане.

За прошедшую неделю общими усилиями выполнена уборка от мусора улиц: Фрунзе, Кутузова, Губенко, Юрьева, Кашена, Маршала Еременко, поворот на микрорайон Королевка, Нормандия-Неман, Маршала Конева, Крупской, Ломоносова и других.

Помимо этого, работы проводятся во дворах, обслуживаемых управляющей компанией «Жилищник». К уборке придомовых территорий привлечены порядка 400 сотрудников организации, задействованы 7 грузовых машин, 5 тракторов МТЗ, 3 поливальные машины.

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