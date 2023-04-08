Смоленскэнерго успешно сотрудничает с профильными учебными заведениями. Фото: «МРСК Центра».

Привлечение в филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» молодежи – одно из приоритетных направлений кадровой политики. Текущий год объявлен в компании Годом молодого специалиста, в течение года усилия энергетиков будут направлены на увеличение доли работников до 35 лет.

В 2023 году заключено 9 соглашений о сотрудничестве с филиалом НИУ МЭИ в г. Смоленске и профильными ссузами г. Рославля, г. Десногорска, г. Сафонова, г. Вязьмы, г. Ярцева, г. Смоленска, предметом которых является организация и проведение различных видов практик студентов, проведение совместных мероприятий в формате интернет – конференций, семинаров, круглых столов.

На постоянной основе проходят профориентационные встречи со школьниками и студентами региональных образовательных учреждений, руководители филиала участвуют в днях открытых дверей, которые проходят на площадках учебных заведений.

Учебную, производственную и преддипломную практику в «Смоленскэнерго» в этом году пройдут 270 студентов.

Летом в течение полутора месяцев ребята из студенческих строительных отрядов будут работать на электросетевых объектах почти во всех районах электрических сетей филиала.

В филиале НИУ МЭИ в г. Смоленске и ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия» энергетики оборудовали и установили информационные стенды «Цифровая трансформация 2030». На них наглядно представлена реализация программы цифровизации в филиале и продемонстрированы проекты по созданию интеллектуального электросетевого комплекса, в частности, ключевые проекты первого этапа концепции.

«Общение с молодежью и привлечение ее в отрасль очень важно для наращивания кадрового потенциала филиала. Профориентационной работе мы ежегодно уделяем большое внимание и рады видеть будущих коллег в стенах предприятия – студентам необходимо получать практические навыки, бывать на экскурсиях на энергообъектах, общаться с опытными наставниками. Молодые грамотные специалисты, готовые к обучению, нужны сетевой компании», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.