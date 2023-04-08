Василий Анохин на месте проверил работу переправы через Днепр в Дорогобужском районе. Фото: пресс-служба администрации области.

В рамках рабочей поездки в Дорогобужский район врио губернатора Василий Анохин лично оценил, как организовано движение автобуса до переправы, созданной в связи с подтоплением участка автомобильной дороги Дорогобуж-Полибино-Васино. Глава региона вместе с жителями проехал на общественном транспорте до места разлива, после чего перебрался с ними по переправе на КамАЗе.

В автобусе глава региона пообщался с местными жителями, лично убедившись, что график движения соблюдается, снабжение населенных пунктов лекарствами и продуктами не нарушено. Также Василий Анохин сообщил смолянам, что поручил ускорить ремонт разрушенного в результате весенних паводков навесного пешеходного моста через реку Днепр в районе Верхнеднепровского.

В пресс-службе областной администрации отмечают, что после прохождения паводка затопленный участок дороги будет восстановлен силами Смоленскавтодора.

Подводя итоги визита, Василий Анохин подчеркнул, что ситуация с подтоплением на территории Дорогобужского района постепенно стабилизируется.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске объявили штормовое предупреждение из-за половодья. МЧС предупреждает о разливе реки Днепр.