В Смоленске проведут ремонт гарантийных участков автодорог и проездов. Фото: пресс-служба администрации города.

С 10 апреля начнется ремонт на гарантийных участках дорог и проездов Смоленска. Об этом сообщил врио губернатора Василий Анохин на своей странице в социальной сети. Глава региона осмотрел объекты вместе с подрядчиками в ходе поездки по Смоленску.

– Те из них, кто эту работу провалит, могут на новые объекты не рассчитывать, – подчеркнул Василий Анохин.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске благоустроят территорию Солдатского озера. С предстоящими работами ознакомились городские власти, подрядчик и строительный контроль.