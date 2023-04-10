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НовостиОбщество10 апреля 2023 6:12

В Смоленском районе в жёстком ДТП погиб водитель и пострадал ребёнок

В деревне Станички столкнулись две легковушки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленском районе в жёстком ДТП погиб водитель и пострадал ребёнок.

В Смоленском районе в жёстком ДТП погиб водитель и пострадал ребёнок.

Фото: Сергей ГАПОН

В деревне Станички Смоленского района произошло жесткое ДТП, в котором погиб мужчина и пострадал ребёнок. По информации пресс-службы регионального УМВД, водитель автомобиля ВАЗ 2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой «Опель Астра».

В результате ДТП водитель отечественной легковушки погиб. В «Опеле» пострадал 7-летний ребёнок.

Ранее «КП» писала, что в Рославльском районе 29-летняя женщина погибла при пожаре в частном доме. Строение уничтожено огнем полностью.