В Смоленском районе в жёстком ДТП погиб водитель и пострадал ребёнок. Фото: Сергей ГАПОН

В деревне Станички Смоленского района произошло жесткое ДТП, в котором погиб мужчина и пострадал ребёнок. По информации пресс-службы регионального УМВД, водитель автомобиля ВАЗ 2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой «Опель Астра».

В результате ДТП водитель отечественной легковушки погиб. В «Опеле» пострадал 7-летний ребёнок.

Ранее «КП» писала, что в Рославльском районе 29-летняя женщина погибла при пожаре в частном доме. Строение уничтожено огнем полностью.