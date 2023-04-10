Василий Анохин поручил отремонтировать ряд улиц Смоленска по гарантии. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

В ходе рабочей поездки врио губернатора Василий Анохин осмотрел участки дорог, на которые поступает наибольшее количество жалоб смолян.

– В воскресенье проехали по проблемным улицам. Многие буквально разваливаются, несмотря на недавний ремонт. Разделяю возмущение жителей, – написал глава региона на своей странице в социальной сети.

Подрядчиков обязали в ближайшее время убрать выбоины на улицах Коммунистической, Ново-Ленинградской, Ново-Московской, Маршала Соколовского, 25 Сентября, Лавочкина, Автозаводской и других. Сейчас объекты на гарантии.

Помимо этого, срочного ремонта требует участок на улице Шевченко. К нему приступят уже в ближайшее время. Дополнительно включена в программу ремонта дорог этого года площадь Победы.

Ранее «КП» писала, что Смоленске благоустроят территорию Солдатского озера. С предстоящими работами ознакомились городские власти, подрядчик и строительный контроль.