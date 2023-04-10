Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о педофиле в Смоленске. Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела о развратных действиях в отношении несовершеннолетних в Смоленской области. В них подозревается врач одной из больниц областного центра, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В смоленских СМИ появилась информация о несогласии с ходом установления обстоятельств совершения местным жителем развратных действий в отношении несовершеннолетних, несмотря на наличие неопровержимых доказательств преступления.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее «КП» писала, что под Смоленском возбудили уголовное дело в отношении замглавы Сафоновского района. Больше месяца в райцентре затоплены подвалы ряда жилых домов, офисов и образовательных учреждений.