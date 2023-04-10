Четыре возгорания на контейнерных площадках произошли на выходных в Смоленске. Фото: регоператор ТКО Смоленской области.

За прошедшие выходные в Ленинском районе сгорело 4 контейнера по адресам: ул. Кловская, 60 и ул. Багратиона, 11А.

На первой из указанных контейнерных площадок специализированные емкости выгорели полностью, площадка осталась пустой.

На улице Багратиона остался один из двух контейнеров, но и тот значительно поврежден и не подлежит дальнейшему использованию.

Как отмечает регоператор по накоплению ТКО, причиной могли стать умышленные поджоги или игнорирование правил накопления мусора. К воспламенению всех находящихся внутри контейнера отходов и его самого приводят, например, непотушенные окурки, которые выбрасывают местные жители.

Смолян призывают быть внимательными и ответственно относиться к вопросу сохранности контейнеров.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске проведут ремонт гарантийных участков автодорог и проездов. Глава региона осмотрел объекты в ходе поездки по областному центру.