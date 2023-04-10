Смоленская АЭС: энергоблок №2 выведен в плановый ремонт

Фото предоставлены управлением информации и общественных связей Смоленской АЭС.

8 апреля 2023 года, в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утверждённым Концерном «Росэнергоатом», энергоблок №2 Смоленской АЭС отключен от сети для проведения текущего ремонта.

«Выполнение ремонта энергоблока №2 с высокой эффективностью, максимальным качеством и в срок — ключевая задача коллектива Смоленской АЭС и подрядных организаций. От этого напрямую зависит дальнейшая безопасная и эффективная работа оборудования, а значит выполнение атомной станцией государственного задания по выработке электроэнергии и надежность энергоснабжения потребителей», - отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

В ходе ремонта будет выполнено регламентное обслуживание и диагностика основного и вспомогательного оборудования реакторного, турбинного, электрического и других цехов. В частности, предстоит провести работы по внутриреакторному контролю 140 технологических каналах и 20 каналов стержней управления защитой, оценку состояния графита и его прочности, ремонт оборудования систем безопасности, паротурбинных установок.

Наиболее объемные по времени и затратам - работы по модернизации систем аварийного питания с заменой аккумуляторных батарей, устройства кабельных связей каналов контроля температурного режима активной зоны реакторной установки, а также систем, оснащенных контрольно-измерительными приборами, предусмотренными на случай запроектных аварий.

Целевой уровень продолжительности ремонта — 40 суток. С помощью инструментов производственной системы Росатома планируется оптимизировать срок ремонта до 39 суток с безусловным соблюдение требований безопасности.

По состоянию на 10 апреля на Смоленской АЭС в работе находится два энергоблока, общая мощность составляет 2087 мегаватт. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 10 дней апреля составила 612 млн. кВт·ч. Всего с начала года выработано более 6,3 млрд. кВт·ч, сверх плана – 142 млн.

Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся, и соответствует естественным природным значениям.

Справка

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.