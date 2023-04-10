Филиалы «Россети Центр» вошли в ТОП-20 по качеству техприсоединения к сетям

Фото: «МРСК Центра».

Рейтинговое агентство «Энергоньюс Медиа» представило «Рейтинг качества услуг по технологическому присоединению к электросетям», рассчитанный по итогам 2022 года.

Участники рейтинга – 53 крупнейшие региональные сетевые компании и филиалы межрегиональных компаний РФ.

При составлении рейтинга учитывалась средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в 2022 г. (от момента заключения договора до подписания акта об оказании услуги) в четырех группах присоединяемой мощности.

Так в ТОП-20 компаний (филиалов) с наилучшими показателями качества услуг по техприсоединению к электросетям в категории до 15 кВт включительно вошли 10 филиалов Обществ, при этом «Рязаньэнерго» и «Воронежэнерго» попали в ТОП-10.

В категории свыше 15 кВт и до 150 кВт попали 11 филиалов. «Калугаэнерго» и «Кировэнерго» разделили 2 место.

В номинации свыше 150 кВт и до 670 кВт в двадцатку лучших зачислены 12 филиалов. «Калугаэнерго» и «Кировэнерго» разделили 2 место, «Смоленскэнерго» – 3 место.

В группе не менее 670 кВт – 12 филиалов, а в тройке лидеров оказался филиал «Рязаньэнерго», заняв 2 место.

В итоговом рейтинге филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» заняли 12 позиций:

• Калугаэнерго и Кировэнерго (разделили 2 место)

• Рязаньэнерго (3 место)

• Ивэнерго (7 место)

• Мариэнерго (8 место)

• Смоленскэнерго (9 место)

• Воронежэнерго (11 место)

• Тулэнерго (13 место)

• Курскэнерго (14 место)

• Липецкэнерго (16 место)

• Владимирэнерго (18 место)

• Брянскэнерго (20 место)

Напомним, в прошлом году в рейтинг «Энергоньюс Медиа» вошли лишь 17 филиалов.