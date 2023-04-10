Скоро открытие спортивно-исторического музея «Динамо»

Ветеран ФК "Динам" футболист Валерий Урин в музее стадиона "Динамо".

Музей «Динамо», в котором 100-летняя история спортивного Общества «Динамо» тесно переплетается с историей нашей страны, откроется для посетителей 21 апреля на территории Петровского парка в Москве. Проект, формирующий образ современного музея нового типа, создан при поддержке банка ВТБ.

Этапы становления и развития Общества «Динамо» представлены в музее в формате текстов, хроники, мультимедийных инсталляций, редких документов и экспонатов — многие из них представлены широкой публике впервые. Все его зоны и повествование связаны единой драматургией, построенной на комбинации документальных свидетельств с художественными приемами театра и кино и новейшими мультимедийными форматами.

Высокотехнологичная экспозиция музея состоит из нескольких тематических зон, каждая из которых раскрывает различные аспекты истории и жизни спортивного Общества «Динамо»: Хронология — где собраны хроника и экспонаты; «Лица Динамо» — серия инсталляций с интерактивным рассказом о 30 действующих лицах истории Общества, «Стадион» — масштабный анимированный макет, где можно узнать об эволюции стадиона «Динамо» и вкладе Общества в развитие спортивной архитектуры; «Зал славы» — впечатляющий блеском главных трофеев Общества; «Стань динамовцем» — игровой квест, где можно испытать себя и больше узнать о ценностях Общества «Динамо».

Президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин: «Банк неизменно поддерживает спорт в России. Наше многолетнее сотрудничество с Обществом «Динамо» сфокусировано на решении значительного объема задач, в числе которых поддержка спортивных команд, реализация инвестиционных проектов по развитию спортивной инфраструктуры, популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Работа с Обществом «Динамо» - часть программы банка «Спортивная страна», а музей «Динамо» - еще одна современная спортивная и культурная точка притяжения».

Председатель Общества «Динамо» Анатолий Гулевский: «Общество «Динамо» — спортивная организация с богатейшей историей. Многие имена известны на весь мир. Яшин, Тихонов, Мальцев, Веденин, Карелин, Попов, Гамова… Нам есть, о чем рассказать. В последние годы просветительская деятельность ведется очень активно: выходят книги, фильмы, много информации на сайте и в журнале «Динамо». Теперь история «Динамо» представлена и в музее — это самый наглядный и интересный вариант. Здесь к истории можно реально прикоснуться, увидеть настоящую форму спортсменов прошлых лет, их медали, кубки. Благодарен создателям музея за креатив и бережное отношение к нашим архивам. Мы будем работать над тем, чтобы в «Динамо» росли новые яркие личности, достойные быть вписанными в историю. Таким образом, экспозиция музея постоянно будет пополняться».

Генеральный директор Музея «Динамо» Наталья Малинова: «Это поистине знаковое событие: история Общества «Динамо», этой крупнейшей общественно-государственной спортивной организации, станет максимально доступна москвичам и гостям столицы. Здесь можно будет узнать о культивировании видов спорта, развитие которых невозможно сегодня представить без «Динамо», о его людях — создателях, тренерах, спортсменах и спортивных династиях. Музей поможет сохранить и приумножить память о славных победах «Динамо», станет источником вдохновения для будущих поколений спортсменов, динамовских болельщиков и широкой городской аудитории, увлеченной спортом как неотъемлемой частью современной культуры».

В Музее Динамо посетителей ждёт:

• 200 оригинальных экспонатов: архивные и уставные документы, награды и личные вещи спортсменов, афиши соревнований и вырезки из газет.

• Уникальная Медиатека музея, где собрано более 200 статей о том, как формировалась инфраструктура Общества, его идентичность и дизайн, и какой след спортсмены Общества оставили в истории мирового спорта.

• Документальная аудиопьеса, написанная специально для музея на основе архивных воспоминаний: сопровождать зрителя по повествованию будет династия динамовцев — представители разных поколений, объединенных едиными ценностями, выступят рассказчиками и проводниками по истории «Динамо».

• Зрелищные мультимедиа-коридоры, погружающие зрителя в повествование.

• Атмосферное кафе, выполненное в советском стиле, с панорамными окнами, откуда открывается живописный вид на парк. В меню представлен большой выбор блюд советской эпохи в современной интерпретации.

• Сувенирный магазин, в ассортименте которого представлены оригинальные сувениры, созданные по мотивам экспозиции, издания на спортивную тематику, несколько линеек от Клубов «Динамо».

Музей создан при участии ВФСО Динамо, предоставившего уникальные экспонаты и материалы, футбольного и хоккейного клубов «Динамо» Москва, команды ВТБ Арена и Банка ВТБ, оказавшего проекту финансовую и управленческую поддержку.

Справка

Общество «Динамо» - крупнейшая на сегодняшний день общественно-государственная спортивная организация, действующая во всех субъектах Российской Федерации.

В системе Общества «Динамо»:

82 региональных отделения в субъектах Российской Федерации;

более 70 развиваемых видов спорта;

более 300 объектов спортивного назначения в 19 регионах страны;

2 300 тыс. членов Общества «Динамо» и членов их семей;

1 300 спортивных клубов (секций, отделений);

3000 спортивных детско-юношеских коллективов, объединяющих порядка 65 000 детей – участников движения «Юный динамовец»;

25 000 ветеранов спорта;

свыше 3 000 проводимых спортивных и физкультурных мероприятий и 3 600 мероприятий для детей и ветеранов в год;

35 000 спортсменов принимают участие в соревнованиях в течение года;

300+ воспитанников “Динамо” стали Олимпийскими чемпионами;

700+ воспитанников “Динамо” завоевали золото Чемпионата мира.