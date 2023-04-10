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НовостиЗдоровье10 апреля 2023 13:07

Новое оборудование появилось в детском санатории «Мать и дитя» в Смоленском районе

В учреждение поступили 4 современных аппарата
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Новое оборудование появилось в детском санатории «Мать и дитя» в Смоленском районе. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Новое оборудование появилось в детском санатории «Мать и дитя» в Смоленском районе. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В детском санатории «Мать и дитя», расположенном в 7 км от Смоленска в сосновом бору, появилось новое оборудование.

В учреждение приобретена вихревая ванна для ног «Истра-Н» - для лечения ортопедических заболеваний нижних конечностей. Помимо этого, закуплены аппарат для местной дарсонвализации ламповый «Искра-1» - для лечения болезней кожи, ортопедических заболеваний и нервных болезней, мультилор - для лечения ЛОР органов, а также ингалятор «Дельфин» - для проведения ингаляций.

Как сообщают в региональном департаменте здравоохранения, врачи уже приступили к работе на новом оборудовании.

Ранее «КП» писала, что Смоленская область присоединилась к Неделе подсчета калорий. Врачи напоминают важные аспекты здорового питания.