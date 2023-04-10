Подрядчик задерживает работы по проекту «Чистая вода» в Смоленске. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Врио губернатора Василий Анохин проверил объекты водоснабжения в областном центре. В рамках федерального проекта «Чистая вода» в городе строятся три станции очистки воды и реконструируется один водозабор. Подрядчик отстаёт от утверждённых графиков по всем объектам.

– Договорились так: в конце мая лично еще раз их проверю. Если не будет справляться, значит, не будет здесь работать, – сообщил глава региона на своей странице в социальной сети.

Ранее Василий Анохин поручил отремонтировать ряд улиц Смоленска по гарантии. Глава региона осмотрел объекты в ходе рабочей поездки.