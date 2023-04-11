С 17 апреля в Смоленске закроют мост через Ольшанку. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск.

Движения по мосту и путепроводу через Ольшанку в микрорайоне Гнёздово Смоленска закроют на два дня позднее – 17 апреля. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск.

Объезд для водителей в указанной части Смоленска будет действовать по схеме: Витебское шоссе – трасса М1 «Беларусь» — населённый пункт Архиповка – 23-й километр Юго-Западного обхода областного центра.

Ранее «КП» писала, что Василий Анохин поручил отремонтировать ряд улиц Смоленска по гарантии. Глава региона осмотрел объекты в ходе рабочей поездки.