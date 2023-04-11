Облсуд сохранил меру пресечения смоленскому депутату Владимиру Бурдули. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смоленский областной суд оставил без изменений меру пресечения в отношении депутата городского Совета Владимира Бурдули, организовавшего заключение государственных контрактов на закупку медицинских изделий по заведомо завышенным ценам. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Депутата заключили под стражу до 22 мая 2023 года. Апелляционные жалобы защитника признали необоснованными.

– Доводы стороны защиты об избрании более мягкой меры пресечения, с учетом характера инкриминируемого преступления и данных о личности обвиняемого, судом апелляционной инстанции признаны необоснованными, – уточнили в облсуде.

Ранее «КП» писала, что СК возбудил уголовное дело в отношении депутата горсовета Владимира Бурдули. Он обвиняется в хищении свыше 6,9 миллиона рублей.