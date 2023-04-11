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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 6:53

Облсуд сохранил меру пресечения смоленскому депутату Владимиру Бурдули

Апелляционные жалобы защитника признали необоснованными
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Облсуд сохранил меру пресечения смоленскому депутату Владимиру Бурдули.

Облсуд сохранил меру пресечения смоленскому депутату Владимиру Бурдули.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смоленский областной суд оставил без изменений меру пресечения в отношении депутата городского Совета Владимира Бурдули, организовавшего заключение государственных контрактов на закупку медицинских изделий по заведомо завышенным ценам. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Депутата заключили под стражу до 22 мая 2023 года. Апелляционные жалобы защитника признали необоснованными.

– Доводы стороны защиты об избрании более мягкой меры пресечения, с учетом характера инкриминируемого преступления и данных о личности обвиняемого, судом апелляционной инстанции признаны необоснованными, – уточнили в облсуде.

Ранее «КП» писала, что СК возбудил уголовное дело в отношении депутата горсовета Владимира Бурдули. Он обвиняется в хищении свыше 6,9 миллиона рублей.