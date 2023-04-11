В Смоленске Днепр затопил приусадебные участки на Большой Краснофлотской. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Из-за подъема уровня воды в реке Днепр произошло подтопление трех приусадебных участков по улице Большая Краснофлотская в Смоленске. По информации регионального ГУ МЧС, высота воды на участках достигает 15 см.

В настоящее время уровень воды в реке превысил допустимый порог и составляет 718 см. Ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за половодья. Оно будет действовать до 11 апреля.

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