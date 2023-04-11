Фонтаны Смоленска готовят к запуску. Фото: пресс-служба администрации города.

Фонтаны Смоленска готовят к весенне-летнему сезону. После расконсервации проводится чистка и мойка чаш, монтаж насосов, проверка систем водоснабжения. Сегодня фонтан на Блонье начнет заполняться водой, а уже завтра специалисты «Горводоканала» проведут тестовый запуск.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в течение ближайших дней также будут проверены фонтаны на улице Дзержинского, в сквере "Крылатые земляки", у ДК "Шарм".

Ранее «КП» писала, что Василий Анохин поручил отремонтировать ряд улиц Смоленска по гарантии. Глава региона осмотрел объекты в ходе рабочей поездки.