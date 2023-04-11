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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 11:38

Под Смоленском мужчина зарезал друга на почве ревности

Подозреваемого задержали сотрудники полиции
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Под Смоленском мужчина зарезал друга на почве ревности.

Под Смоленском мужчина зарезал друга на почве ревности.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

58-летний житель деревни Плоское Смоленской области стал фигурантом уголовного дела за убийство мужчины на почве ревности.

Как сообщили в СУ СК России по Смоленской области и региональном управлении МВД России, трагедия произошла 9 апреля. Погибший пришел в гости к знакомой и её сожителю, вместе они решили выпить.

В ходе застолья между хозяином жилища и мужчиной произошел конфликт на почве ревности. Нападавший ударил друга ножом в грудь, после чего пострадавшему вызвали «скорую помощь». Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

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