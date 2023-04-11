Под Смоленском мужчина зарезал друга на почве ревности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

58-летний житель деревни Плоское Смоленской области стал фигурантом уголовного дела за убийство мужчины на почве ревности.

Как сообщили в СУ СК России по Смоленской области и региональном управлении МВД России, трагедия произошла 9 апреля. Погибший пришел в гости к знакомой и её сожителю, вместе они решили выпить.

В ходе застолья между хозяином жилища и мужчиной произошел конфликт на почве ревности. Нападавший ударил друга ножом в грудь, после чего пострадавшему вызвали «скорую помощь». Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Читай также:

Облсуд сохранил меру пресечения смоленскому депутату Владимиру Бурдули. Апелляционные жалобы защитника признали необоснованными.