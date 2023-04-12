В Смоленской области высадят почти 200 тысяч деревьев. Фото: пресс-служба администрации региона.

В Смоленской области высадят свыше 193 тысяч деревьев. Об этом сообщили в администрации региона.

Высадки произведут в рамках Всероссийской и международной акции «Сад памяти». Главная цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

– Этой весной в рамках акции в нашем регионе планируется высадить свыше 193 тысячи деревьев на площади более 66 гектаров. Мероприятия пройдут в каждом лесничестве области на землях лесного фонда, а также в населенных пунктах, — рассказали в администрации области.

Ближайшая высадка состоится в Реадовском парке Смоленска 22 апреля.

В общей сложности в Смоленской области в рамках акции «Сад памяти» с 2020 года высадили порядка 719 тысячи елей, сосен, дубов и лип.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске моют памятники и монументы. Специалисты «Зеленстроя» начали с центральной части города.