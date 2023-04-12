В Смоленске состоялся митинг, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей

Фото: Смоленский городской Совет.

Митинг состоялся в Парке пионеров у памятника «Опалённый цветок».

«Сегодня в Смоленске в живых остались только бывшие малолетние узники, которые объединены в городскую и областную ветеранские организации, ведущие огромную гражданско-патриотическую работу», – сообщила председатель Смоленской региональной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей Зоя Кузьминична Кумерданк.

Фото: Смоленский городской Совет.

С приветственным словом выступил председатель горсовета Анатолий Овсянкин, который поблагодарил членов организации и всех ветеранов за активную жизненную позицию и важную роль в воспитании подрастающего поколения смолян в духе патриотизма.

«Несмотря на все ужасы, которые выпали на долю малолетних узников в детстве, они не утратили жизнелюбия, являются для всех нас примером оптимизма, энтузиазма, стремления сделать мир лучше, – отметил Анатолий Овсянкин. – Сегодня очень важно заботиться о том, чтобы они жили в комфортных условиях, чувствовали нашу поддержку».

Также благодарность бывшим малолетним узникам за сохранение истории нашей страны, правды о тяжелейших испытаниях в годы Великой Отечественной войны и передачу её молодому поколению выразили депутаты городского Совета Александр Зеленский и Светлана Новикова.

Собравшиеся почтили минутой молчания память замученных в концентрационных лагерях и возложили цветы к монументу – в фашистских концлагерях погибло 12 млн человек, из них 5 млн – советских граждан.

В ходе мероприятия было отмечено, что при создании организации бывших малолетних узников в Смоленской области их было более 20 тысяч, сейчас осталось чуть более двух тысяч, в городе-герое Смоленске проживает 368.

Организация поддержала решение Президента о начале специальной военной операции и одной из первых приняла участие в сборе гуманитарной помощи её участникам.