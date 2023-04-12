Василий Анохин запретил закрывать движение по мосту в Смоленске. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Реверсивное движение по мосту в микрорайоне Гнездово, где сейчас ведётся ремонт, в ближайшей перспективе закрываться не будет. Об этом с начальником Упрдор Москва- Бобруйск Александром Яхнюком договорился врио губернатора Василий Анохин.

– Гнездовский мост - социально значимый инфраструктурный объект, и его закрытие полностью парализует движение в данном направлении. Этого мы допустить не можем, – написал глава региона на своей странице в социальной сети.

Ранее Василий Анохин поручил отремонтировать ряд улиц Смоленска по гарантии. Глава региона осмотрел объекты в ходе рабочей поездки.