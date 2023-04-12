В Смоленске зафиксировали превышение концентрации пыли в воздухе

В Смоленске зафиксировали превышение концентрации взвешенных веществ в воздухе. Фото: Алёна Лавушкина.

Мобильная лаборатория регионального Центра гигиены и эпидемиологии провела исследования атмосферного воздуха по показателю пыли в Смоленске. На некачественную уборку поступают многочисленные жалобы местных жителей.

Специалисты проверили улицы Кутузова, Автозаводскую, Дзержинского, Нормандии-Неман и Краснинское шоссе. Превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных веществ зафиксировано на улицах Дзержинского, Нормандии-Неман, а также на Краснинском шоссе.

Работы по уборке города от пыли проводятся преимущественно в ночное время суток. Напомним, что с 1 января 2023 года содержание дорог перешло на областной уровень. Так, силами предприятия «Смоленскавтодор» во всех районах проводится очистка проезжей части поливальными и подметально-вакуумными машинами, а также другой специализированной техникой.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске моют памятники и монументы. Специалисты «Зеленстроя» начали с центральной части города.