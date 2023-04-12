Андрей Борисов поздравил смолян с Международным днём космонавтики. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр Андрей Борисов поздравил смолян с Международным днём космонавтики. Глава города подчеркнул, что подвиг нашего земляка Юрия Гагарина стал величайшим прорывом человечества в его стремлении к познанию, определило его дальнейшее развитие.

– Сегодня мы чествуем всех, кто посвятил себя этой профессии, и тех, кто вносит вклад в развитие отечественной космонавтики. Наши ученые, конструкторы, инженеры и техники – это гордость России, настоящие герои, которые сделали полеты землян в космос обыденным явлением. Их самоотверженный труд и преданность делу позволяют нам гордиться достижениями и успехами родной страны. Желаю всем покорителям космоса крепкого здоровья, благополучия и новых свершений! – написал Андрей Борисов на своей странице в социальной сети.

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