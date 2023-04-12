В смоленском лицее отремонтируют общежитие и приведут в порядок крышу и фасад столовой

Фото пресс-службы администрации Смоленской области и СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия».

Отметим, что Лицей занимает лидирующие позиции по уровню образования среди школ Смоленщины, выпускает больше всего «стобалльников» в регионе и входит в ТОП-20 школ Центральной России.

Здесь результативно работает региональный Центр для одарённых детей «Смоленский Олимп».

«Однако, несмотря на такой уровень учреждения, в общежитии давно назрело обновление инфраструктуры. Поручил провести его ремонт, привести в порядок крышу и фасад столовой. Ребята живут здесь на протяжении всего учебного года», - поделился врио губернатора.

Подводя итоги посещения объекта образования, Василий Анохин подчеркнул, что Лицей имени Кирилла и Мефодия является одним из ключевых центров подготовки одарённых детей на Смоленщине и пообещал поддержку таким ребятам - предоставлять смоленским школьникам единовременное денежное вознаграждение за победу в региональных олимпиадах.

«Наши лицеисты стабильно побеждают на федеральных олимпиадах и конкурсах, успешно поступают в лучшие вузы страны. Но мы заинтересованы в том, чтобы большинство ребят после окончания Лицея поступали в наши смоленские вузы и реализовывали свои таланты и способности у нас в области. Очень порадовало, что многие из них так и планируют сделать, - поделился впечатлениями от общения с учащимися врио губернатора. - По степени популярности лидируют наш мед-университет и энергоинститут. Хорошие врачи и инженеры Смоленщине очень нужны! Будем делать всё возможное для этого».

КСТАТИ

Лицей имени Кирилла и Мефодия ведёт свою деятельность с 1959 года и является одним из старейших общеобразовательных учреждений Смоленской области.

В настоящее время здесь обучаются 443 ребёнка в 16 классах-комплектах. Педагогический коллектив состоит из 53 человек, включая руководящий состав.

На территории Лицея расположены котельная, столовая, общежитие на 168 мест, где проживают дети из всех районов Смоленской области.

Ирина Иванова