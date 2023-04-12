Как наладили транспортное сообщение в Дорогобужском районе во время паводка

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

В конце прошлой недели врио губернатора Василий Анохин совершил рабочую поездку в Дорогобужский район. Здесь из-за наступления весеннего половодья произошло подтопление участка автомобильной дороги Дорогобуж-Полибино-Васино. К перевозке населения привлечён грузовой автомобиль повышенной проходимости, обеспечено регулярное движение автобуса. Во время визита Василий Анохин лично оценил, как организована переправа.

Пройти этот путь самому

Глава региона вместе с жителями проехал на общественном транспорте до места разлива, после чего перебрался с ними по переправе на автомобиле повышенной проходимости.

«Решил проверить, как местной властью организована работа, чтобы сделать эту временную изоляцию хотя бы отчасти комфортной, если её можно так назвать. Привык получать информацию из первых рук. Поэтому сам «прошёл» весь этот путь», - рассказал о целях своего визита на место подтопления Василий Анохин.

На ежедневном контроле

«Проехал в автобусе от Верхнеднепровского до того места, где организована переправа военным «КамАЗом», познакомился с местными жителями. Узнал, как им завозят продукты, лекарства, как сюда проезжает «скорая», знают ли люди о расписании работы переправы, есть ли какие-либо нерешённые проблемы», - отметил врио губернатора.

«Проговорил все замечания с главой района Константином Николаевичем Серенковым. Поставил задачу, чтобы все вопросы находились у него на ежедневном контроле вплоть до полной стабилизации паводковой ситуации», - рассказал о принятом решении Василий Анохин.

Важно отметить, что после прохождения паводка этот участок дороги будет восстановлен силами «Смоленскавтодора».

В настоящее время ситуация с подтоплением на территории Дорогобужского района постепенно нормализуется.

Ирина Иванова