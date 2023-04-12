Врио губернатора Василий Анохин провёл рабочее совещание с главами муниципалитетов

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

«Мой подход к деятельности глав районов очень простой. Абсолютно такой же, как и с членами моей администрации - реальное решение проблемных вопросов наших граждан на местах. Это ключевое. Оценивать буду только по результатам», - подчеркнул врио губернатора.

Также он рассказал, в каком формате пройдут визиты в муниципалитеты и какие объекты планирует посетить.

«В каждый из районов приеду вначале неформально, узким составом, без всякой кавалькады, «мигалок» и сборов. Мне нужно объективное понимание ситуации, что и где происходит на тех или иных территориях. В первую очередь буду обращать внимание на стройки, объекты ЖКХ, ремонты, особенно там, где мы выделили деньги, чтобы оценить, насколько эффективно, с пользой для людей они использованы», - отметил Василий Анохин.

Врио губернатора акцентировал внимание руководителей муниципалитетов на необходимость выстраивания открытого диалога с населением.

«Принцип работы такой: задачи на местах выполняются, вопросы решаются, обратная связь с населением организована - значит, всё в порядке. Двигаемся дальше. В противном случае прошу не обижаться», - предупредил глав районов Василий Анохин.

Ирина Иванова