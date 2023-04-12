В Смоленске убрали 16-тонную свалку. Фото: региональный оператор ТКО.

Акционерное общество «Спецавтохозяйство» убрало 16-тонн мусора по адресу: улица 2-я Киевская, в районе дома 6.

Масштабная свалка образовалась прямо вдоль проезда. Пакеты с отходами складировались местными жителями недалеко от жилых домов.

По информации регоператора ТКО, в результате расчистки территории на объект обработки и захоронения перевезли 16440 кг отходов.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске зафиксировали превышение концентрации пыли в воздухе. В Роспотребнадзоре назвали наиболее загрязненные улицы.