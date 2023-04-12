Плановая уборка парков и скверов продолжается 12 апреля в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В областном центре в плановом режиме продолжается ежедневная уборка городских парков и скверов.

Фото: пресс-служба администрации города.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, за последние дни бригады «Зеленстроя» навели порядок в Реадовке, сквере памяти воинов-интернационалистов, парках 1100-летия Смоленска, Пионеров, скверах Гагарина и на улице Коммунистической.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске моют памятники и монументы. Специалисты «Зеленстроя» начали с центральной части города.