Сезон фонтанов стартовал в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске возобновляют работу городские фонтаны. Объекты запустили на Блонье, в скверах имени Пушкина и возле музучилища.

Перед их запуском специалисты «Горводоканала» осуществляют проверку и очистку систем водоснабжения, чаши сооружений освобождают от мусора, проверяется насосное и электрооборудование.

Ранее «КП» писала, что плановая уборка парков и скверов продолжается 12 апреля в Смоленске. Работы выполняются силами городского «Зеленстроя».