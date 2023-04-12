Обновился Топ-10 акций России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции обновили состав Топ-10 акций российских компаний, включив акции компании Whoosh. С начала года подборка Топ-10 акций России выросла на 27,3% против роста индекса Мосбиржа на 15,6%.

«Мы фиксируем прибыль в акциях Positive Technologies, которые выросли почти на 40% с момента их добавления в Топ-10. Считаем, что сильная отчетность компании уже учтена в цене после раскрытия результатов 2022 года и отсутствия новых катализаторов для роста акций компании на коротком горизонте,» - отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

По результатам последней ребалансировки* Топ-10 акций России аналитики добавили в подборку акции Whoosh на фоне начала нового сезона проката электросамокатов, выхода компании в новые города и публикации финансовых результатов за 2022 г. в конце апреля. Эксперты ожидают, что рост выручки компании по итогам 2022 г. составит около 70% на фоне двукратного роста базы пользователей и числа поездок.

Новый Топ-10 акций России

ВУШ Холдинг, ао

Газпром, ао

ЛУКОЙЛ, ао

Мечел, ао

ММК, ао

МТС, ао

НОВАТЭК, ао

Роснефть, ао

Сбербанк, ао

Сургутнефтегаз, ап

Предыдущий Топ-10 акций России

Группа Позитив, ао

ММК, ао

Газпром, ао

МТС, ао

НОВАТЭК, ао

ЛУКОЙЛ, ао

Роснефть, ао

Сбербанк, ао

Мечел, ао

Сургутнефтегаз, ап

* - ребалансировка Топ-10 акций РФ производится аналитиками ВТБ Мои Инвестиции не реже 1 раза в месяц