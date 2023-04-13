В Смоленске в честь Дня космонавтики устроили флэшмоб. Фото: Российское движение детей и молодежи.

Смоленские школьники в парке «Соловьиная роща» выстроились в шеренги, изображая «живую» ракету. В ходе зрелищной акции «Поехали» волонтеры отдали дань памяти Юрию Гагарину.

Во флэшмобе приняли участие около 200 активистов Российского движения детей и молодежи. Юные смоляне подняли над головой листки бумаги, окрашенные в цвета российского флага, которые стали контурами ракеты. Фигура получилась длиной 21 метр.

Как отмечают организаторы, цель акции - показать, что любой подвиг складывается из усилий множества людей.

Ранее «КП» писала, что Андрей Борисов поздравил смолян с Международным днём космонавтики. Глава города пожелал всем причастным крепкого здоровья, благополучия и новых свершений.