Главу Вязьмы заставили пройти «дорогой слепых». Фото: ОНФ Смоленская область.

Долгие годы общество слепых Вяземского района Смоленской области требуют оборудовать маршрут от местного завода до места проживания работающих здесь инвалидов по зрению.

Здесь необходима установка звукового сигнала на пешеходном переходе и укладка тактильной плитки. Ранее из-за опасной ситуации на этом участке дороги были сбиты несколько слепых людей.

В ходе инспекционной поездки активистов ОНФ главе района Инне Демидовой завязали глаза и предложили на себе испытать все трудности людей с ограниченными возможностями. По завершении эксперимента руководитель местной администрации обязалась завершить необходимые работы по обеспечению безопасности слабовидящих жителей Вязьмы.

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