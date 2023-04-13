В Смоленской области пересмотрят меры соцподдержки для медработников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Смоленской области пересмотрят действующие меры и программы соцподдержки медработников, чтобы привлечь в регион узкопрофильных специалистов. Об этом сообщил врио губернатора Василий Анохин после рабочей поездки в Гагарин.

Глава региона без предупреждения заехал на объекты центральной районной больницы. В ходе визита сотрудники и главврач обозначили ключевую на текущий момент проблему - острый недостаток медицинского персонала.

– Эта тема актуальна для всех учреждений здравоохранения региона. Будем её решать. Договорились, что пересмотрим действующие меры и программы соцподдержки медработников, чтобы не только удержать, но и привлечь в регион узкопрофильных специалистов, – сообщил Василий Анохин на своей странице в социальной сети.

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