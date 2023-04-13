Голосование за выбор объектов благоустройства стартует 15 апреля в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленской области с 15 апреля в третий раз стартует Всероссийское голосование за выбор общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В ходе голосования смоляне определят городские пространства, требующие благоустройства, а также дизайн-проекты в семи крупнейших муниципалитетах области: Смоленске, Вязьме, Гагарине, Сафонове, Ярцеве, Десногорске и Рославле.

Что касается объектов, за которые смоляне голосовали в прошлом году, то работы по их благоустройству начнут в ближайшее время. В Смоленске это дизайн-проекты Массового поля в парке «Лопатинский сад», территории Солдатского озера, бульвара на улице Рыленкова. Как сообщили в областной администрации, подрядчики по ним уже определены.

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