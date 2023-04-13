Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провел прием граждан в Гагарине. Фото: smoloblduma.ru.

Вдова участника СВО Анастасия Владимировна проживает в деревне Ашково вместе с родителями, которые помогают ей с воспитанием восьмимесячной дочери. Женщина рассказала, что в доме нет газа, «топимся печкой, но с маленьким ребенком это крайне неудобно». Недавно ей помогли с оформлением земли в собственность, но проблема с газом пока не решена.

– Обещаю, что в самое ближайшее время организуем, чтобы газ в вашем доме был, – заверил Игорь Ляхов.

Звучали вопросы, связанные с инфраструктурой и внешним обликом города – работой кинотеатра, состоянием дорог, озеленением. Сразу несколько заявителей рассказали о нерегулярном вывозе мусора.

– Для нас это стало настоящей бедой. Контейнеры постоянно переполнены, мусорные площадки убираются плохо, - посетовали представители инициативной группы, проживающие на улице Строителей.

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провел прием граждан в Гагарине. Фото: smoloblduma.ru.

После окончания приема Игорь Васильевич выехал на несколько объектов, чтобы лично оценить масштаб проблемы.

– Плохо, что в Гагарине сложилась такая ситуация, потому что в других городах области трудностей с вывозом мусора нет. Будем разбираться с нашим региональным оператором, который занимается вывозом ТБО, в чем здесь сбой, что мешает наладить работу, – сказал спикер заксобрания в беседе с жителями территорий, где вопрос с уборкой стоит наиболее остро.

Подводя итоги, Игорь Ляхов отметил, что в ходе приема поднимались темы, характерные для всех муниципалитетов – благоустройство, дороги, ситуация в жилищно-коммунальном комплексе. Помимо этого, в районе есть своя специфика – в связи с нехваткой врачей активисты озабочены ситуацией в сфере здравоохранения.

– Есть обращения, которые требуют глубокого изучения и анализа. Каждое заявление будет тщательно изучено и проработано. Постараемся помочь, ведь именно для этого региональное отделение «Единой России» и проводит приемы граждан, – сказал спикер регионального парламента.