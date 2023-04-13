В Смоленской области ускорят газификацию Велижского и Угранского районов. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Врио губернатора Василий Анохин договорился с представителями «Газпром межрегионгаз Смоленск» об ускоренной газификации Велижского и Угранского районов. По словам главы региона, газ поступит в дома велижан уже этой осенью. Что касается Угры, сейчас там ведется строительство уличных газопроводов, а планируемые сроки подачи газа потребителям - октябрь 2024 года.

– Хочу отметить, что регион способен заканчивать такие работы досрочно. Пример тому - строящаяся поликлиника в микрорайоне Королевка. Здесь вся инженерная инфраструктура, включая сети газоснабжения, уже подведена. На днях проверял ход строительства этого объекта - работы ведутся с опережением графика, – написал Василий Анохин на своей странице в социальной сети.

Напомним, что поликлиника будет обслуживать порядка 60 тысяч горожан.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области пересмотрят меры соцподдержки для медработников. Это должно помочь решить проблему кадрового дефицита.