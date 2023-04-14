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НовостиОбщество14 апреля 2023 5:18

Спецподразделения по уборке улиц появятся в каждом районе Смоленска

Они будут работать в составе «Зеленстроя»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Спецподразделения по уборке улиц появятся в каждом районе Смоленска. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Спецподразделения по уборке улиц появятся в каждом районе Смоленска. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

По поручению врио губернатора Василия Анохина в областном центре разрабатывается система контроля уборки территорий в каждом из районов города. Для этого будут созданы специальные территориальные подразделения, работающие под эгидой «Зеленстроя».

В настоящее время идет набор персонала в состав уборочных бригад. Уже сейчас к работе готов приступить 21 человек. Разрабатывается логистика маршрутов уборки, периодичность ее проведения по конкретным участкам, зона ответственности управляющих компаний, а также контроль и фиксация.

– Поставил задачу, чтобы подразделения городской администрации наладили эту работу, сделав особенный упор на мониторинг жалоб в социальных сетях, – написал глава региона на своей странице в социальной сети.

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